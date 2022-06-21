Kruvaziyer turizmi pandemi sonrası rekora koşuyor

DÜNYADA hızla gelişen, limanların olduğu ülkeye ve şehre ciddi katkıları olan kruvaziyer destinasyonlarında, Akdeniz'in gözde limanlarını bünyesinde barındıran Türkiye, pandemi döneminin durgunluğunu atlattı. Kruvaziyer turizmi, bu yıl rekora koşuyor. 2022 yılı sonuna kadar 1052 kruvaziyer ve toplam 1 milyon 461 bin turistin Türk limanlarını ziyaret etmesi bekleniyor.

Güney Amerika'dan sonra 2'nci sıraya yerleşen Akdeniz destinasyonu, kruvaziyer turizminin gözdesi haline geldi. Dünya kruvaziyer turizminin yaklaşık yüzde 20'si Akdeniz'de gerçekleşiyor. Uzmanlara göre Türkiye, coğrafi konumu, tarihi ve kültürel mirası bakımından diğer Akdeniz ülkelerine kıyasla önemli avantajlara sahip.

Demirören Haber Ajansı / Güncel