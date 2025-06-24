KRT Emekçilerinin 20 Günlük Mücadelesi Başarıyla Sonuçlandı

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DİSK Basın-İş, KRT TV emekçilerinin maaş ve yemek ücretleri için başlattığı grevin ardından 20 günlük mücadelenin kazanımla sonuçlandığını açıkladı. Uzlaşı sağlanarak ödemelerin takvimi belirlendi.

(ANKARA) – DİSK Basın-İş, Kültür Radyo ve Televizyon'da (KRT) ödeme kriziyle başlayan ve bir süredir devam eden sürecin 20 günlük mücadelenin ardından kazanımla sonuçlandığını açıkladı.

DİSK Basın-İş tarafından yapılan açıklamada, 28 Mart'tan bu yana ödenmeyen maaş ve yemek ücretleri için grev hakkını kullanan KRT TV emekçilerinin 20 günlük sürecin ardından eylemlerin kazanımla sonuçlandığı belirtildi.

"İşverenle başlayan müzakereler ve işçilerle yapılan görüşmeler çerçevesinde uzlaşıya varıldı"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kültür Radyo ve Televizyon'da (KRT) bir süredir devam eden ödeme kriziyle başlayan süreç, 20 günlük direnişin ardından olumlu sonuçlandı. 2 ay boyunca maaşların ve yemek ücretlerinin ödenmemesiyle başlayan ve işçilerin karşısında muhatap bulamamasıyla devam eden süreç, 4 Haziran 2025 tarihinde direnişe dönüştü. KRT işçilerinin İş Kanunu Madde 34 uyarınca iş görmekten kaçınma hakkını kullanmasıyla KRT'de yayın durdu ve bant yayınına geçildi. Dayanışma içinde, günler süren direnişin ardından 19 Haziran Perşembe günü işverenle başlayan müzakereler, 23 Haziran 2025 tarihinde neticelendi ve işçilerle yapılan görüşmeler çerçevesinde uzlaşıya varıldı.

"Ödemelerin ilk kısmı olan bir maaş, 18 Haziran 2025 tarihinde 15 günlük mücadelenin ardından kazanıldı"

Ödemelerin ilk kısmı olan bir maaş, 18 Haziran 2025 tarihinde 15 günlük mücadelenin ardından kazanıldı. Kalan maaş ödemeleri ile yemek ücretlerinin ödenmesi takvime bağlandı ve kalan alacakların temmuz ayı içerisinde ödenmesi konusunda mutabakata varıldı. Mutabık kalınan ödeme takviminin KRT yönetimince hiç kimseyi mağdur etmeyecek ve şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacağının teminatı alındı. Dünya basın tarihinde sayılı örneği olan ve 20 gün boyunca yayın durdurulan KRT direnişinde bir kez daha gördük ki yan yana geldiğimizde kazanabiliyoruz.

4 Haziran Çarşamba gününe kadar aylarca hak edişlerini alamamış ve karşısında muhatap bulamamış olan 158 işçi, 20 günlük mücadelenin ardından hem patronun muhatabı oldu hem de hak edişlerini kazandı. DİSK Basın-İş Sendikası olarak örgütlü olduğumuz KRT'de, işçilerin hakkını alması için bütün olanaklarımızı seferber ettik ve sürecin sonunda KRT işçileri kazandı, hepimiz kazandık! Örgütlü bir işçi sınıfını hiçbir kuvvetin yenemeyeceğini bize gösteren KRT işçilerini ve dayanışmasını bir an olsun esirgemeyen tüm kişi ve kuruluşları selamlıyoruz. KRT'de çalışan tüm emekçiler hakkını alana kadar sürecin takipçisi olacağımızı ve ülkemizde alın teriyle geçinen her bir işçi emeğinin karşılığını alana kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuna bir kez daha saygıyla duyuruyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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