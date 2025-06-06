KRT Emekçileri Bayramda Dayanışma Etkinliği Düzenliyor

KRT Emekçileri Bayramda Dayanışma Etkinliği Düzenliyor
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Maaşları ödenmeyen KRT emekçileri, bayramın üçüncü günü dayanışma etkinliği düzenliyor. DİSK'e bağlı Basın-İş Sendikası, işçilerin direnişine destek verilmesi çağrısında bulundu.

(İSTANBUL) - Maaşları ve yemek paraları ödenmeyen KRT emekçilerinin direnişi sürüyor. Emekçiler, yaptıkları çağrıda bayramın üçüncü gününde KRT binası önünde bayramlaşma ve dayanışma davetinde bulundu.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Basın-İş Sendikası, KRT televizyonunda 28 Mart'tan bu yana maaşlarını alamadıkları için iş görmekten kaçınma hakkını kullanan işçilerin direnişine dikkat çekti. Basın-İş, sosyal medya hesabından kamuoyuna yaptığı çağrıda, bayramın 3. günü gerçekleştirilecek bayramlaşma etkinliğiyle işçilere destek verilmesini istedi.

Bayramlaşma ve dayanışma buluşması, 8 Haziran Pazar saat 13.00'te Maslak Eclipse Sanatkarlar Sokakta gerçekleşecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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