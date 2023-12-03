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Krom Sanat'ın yeni oyunu Gılgameş yarın sahnelenecek

3 Aralık 2023 09:22 Son Güncelleme: 09:24 Abone Ol

Krom Sanat'ın yeni oyunu Gılgameş, yazar ve yönetmen Funda Mete tarafından sahneye uyarlanıp yönetildi. Oyun, Gılgamış Destanı'ndan kesitler sunarak Uruk Kralı Gılgameş'in ölüm suyunun kıyısına ulaşmasını ve yerin yedi kat dibindeki suyun kaynağını gören adamın hikayesini anlatıyor. Oyunun prömiyeri yarın Akün Sahnesi'nde yapılacak.