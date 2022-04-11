"Kriz Koşullarındaki İlişkileri Yürütmeyi Sağlayacak"
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Alman Amerikan Marshall Fonu (GMF) Ankara Ofisi Direktörü Özgür Ünlühisarcıklı, VOA Türkçe'ye açıklamasında, iki ülke ilişkilerinde iyileşme hedeflenirse stratejik mekanizma başlatılmasının "gerekli adımlardan biri" olduğunu söyledi.
ANKARA (DailyMotion.com) - Alman Amerikan Marshall Fonu (GMF) Ankara Ofisi Direktörü Özgür Ünlühisarcıklı, VOA Türkçe'ye açıklamasında, iki ülke ilişkilerinde iyileşme hedeflenirse stratejik mekanizma başlatılmasının "gerekli adımlardan biri" olduğunu söyledi
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