"Kriz Koşullarındaki İlişkileri Yürütmeyi Sağlayacak"

ANKARA (DailyMotion.com) - Alman Amerikan Marshall Fonu (GMF) Ankara Ofisi Direktörü Özgür Ünlühisarcıklı, VOA Türkçe'ye açıklamasında, iki ülke ilişkilerinde iyileşme hedeflenirse stratejik mekanizma başlatılmasının "gerekli adımlardan biri" olduğunu söyledi

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