Kriz İletişiminde Dezenformasyonla Mücadele Sempozyumu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Asrın Afetinin 1. Yılında Afet İletişimi Sempozyumu"nda, kriz iletişiminde dezenformasyonla mücadelenin önemi tartışıldı.

Başkanlık Konferans Salonu'nda sempozyumun 2'nci ve son günü, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından "Kriz İletişiminde Dezenformasyonla Mücadele" başlıklı panelle başladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş moderatörlüğündeki panelin açılış konuşmasını Anadolu Ajansı (AA) Türkiye Haberleri Direktörü Hüseyin Yılmaz yaptı.

Yılmaz, depremin büyüklüğü, etkilediği bölgeler, kriz yönetimi ve medyanın rolü hakkında değerlendirmelerinin ardından "Deprem öldürmez, binalar öldürür." diyerek yapı denetimi ve güvenliği konusuna dikkati çekti.

6 Şubat depremlerinde açıklamaların tek elden ve düzenli şekilde yapılmasının dezenformasyonu büyük ölçüde engellediğine değinen Yılmaz, Anadolu Ajansında depremin ilk gününden itibaren gerçekleri toplumla paylaşmak için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü anlattı.

Gazetecilerin ulaştığı bilgileri teyit etmeden paylaşmamaları gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Gazeteciler eğer AFAD Başkanı'ndan bilgi alamıyorsa, daire başkanından, AFAD'la çalışan bir gönüllüden, tanıdığı kişilerden bilgi almaya çalışıyor. Ancak 'O kişi gerçeğin ne kadarına hakim' bu soru tartışılmalı." dedi.

Anadolu Ajansı Teyit Hattı tarafından 2023 yılında yaklaşık 1300 haberin incelendiğini dile getiren Yılmaz, kriz dönemlerinde dezenformasyonun arttığını ve bu süreçlerde şüpheli bilgilileri inceleyerek doğruluğunun araştırılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Sempozyumda, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Ali Murat Kırık ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seda Mengü ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Taydaş da birer konuşma yaptı.