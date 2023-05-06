Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Kriz İletişimi Hekatonu" İstanbul'da başladı.

Türkiye Spor Yazarlar Derneği'nde (TYSD) düzenlenen programın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanı Gökhan Yücel, çeşitli illerden yazılımcı ve start-up sahibi gençlerin katılımıyla gerçekleştirilecek hekatonun 36 saat süreceğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devletin tüm tedbirleri aldığını ve bundan sonra da almaya devam edeceğini aktaran Yücel, gençleri de bu süreçlere dahil edip tüm katkılarını alabilmek, projelerini, uygulamalarını, çözümlerini, teknoloji tabanlı çözümlerini dinleyebilmek amacıyla düzenlenen etkinliğin 2 gün süreceğini anlattı.

İletişim, dijitalleşme ve haberleşmenin bugün artık birbirinden ayrılamayacak şekilde iç içe girmiş süreçler olduğuna işaret eden Yücel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak stratejik iletişimin kurumsallaştırılması şiarıyla çok ciddi çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

" Türkiye Yüzyılı aynı zamanda iletişim ve dijitalleşmenin yüzyılı"

Yücel, gerek stratejik iletişim, kriz yönetimi, dezenformasyonla mücadele, kamu diplomasi, halkla ilişkiler ve bunların faaliyet alanlarının hemen hemen hepsinin birer teknoloji ayağının olduğunu dile getirerek, "Tabii kriz yönetimi, bunların önemli ayaklarından bir tanesi ama kriz yönetimi de diğer ayaklardan bağımsız bir ayak değil. Biz burada, ürettiğimiz çözümlerin, iletişimle ilgili çözümlerin yanı sıra özellikle gençlerin çevikliğini kullanıp gençlerin şu anda heyecanını ve çözüm önerilerini dinleyerek 'iyileştirme' dediğimiz süreçlere katkıda bulunulmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

" Türkiye Yüzyılı"nın aynı zamanda iletişimin ve dijitalleşmenin yüzyılı olduğuna vurgu yapan Yücel, bu nedenle kamunun, sivil toplumun, özel sektörün çalışmalarının yanı sıra üniversite öğrencilerinin, start-up sahibi, start-up kurucusu gençleri bu süreçlere dahil edebilmenin önemli amaçlarından biri olduğunu anlattı.

Yücel, gençlerin özellikle burada haberleşme ekosistemine, iletişim ekosistemine dirençli çözümler üretmelerini beklediklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Onlar da iki günlük çalışmalarının neticesinde projeyi bir jüriye sunacaklar. Jüri değerlendirmesini yapacak fakat bizim için 1'inci, 2'nci ve 3'üncü olmak meselesi burada ana gaye değil. Bizim o asıl hedefimiz ve bakış açımız, buradaki her bir katılımcının 1'inci olduğu, kazanan olduğu bir yaklaşım. Biz hepsinin bütün çözümlerini alacağız, İletişim Başkanlığında değerlendireceğiz. Uygulamaya dönük onlara hangi katkı verilmesi, nasıl bir destek sağlanması gerekiyorsa elimizden geldiğince bunu sağlamaya gayret edeceğiz."

"Esas amaç krizle karşılaşıldığında daha hızlı çözüm bulmak"

Kriz İletişimi Hekatonu Jüri Heyeti Başkanı ve aynı zamanda Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Yusuf Özkır da "kriz" konusunun 1980'li yıllarla birlikte hayata giren bir başlık olduğunu belirtti.

Krizin burada, "Önceden nasıl önlem alınabilir?" bağlamında ele alınan bir konu olduğunu ifade eden Özkır, esas amaçlarının krizle karşılaşıldığında daha hızlı çözüm bulmak olduğunu söyledi.

Özkır, Türkiye'nin deprem kuşağında olduğuna dikkati çekerek, "Yani bunu kimse inkar edemez. Bu ülke bir deprem ülkesi. Dolayısıyla bizim bu depremle mücadele bağlamında elimizden gelen her türlü önlemi almakla yükümlülüğümüz var. Bu konuda ciddi çalışmalar yapılıyor, kentsel dönüşüm vesaire. Fakat süreç devam ediyor." dedi.

İletişim Başkanlığının depremden sonra ortaya koyduğu gazetecilik ve haberleşme bağlamında yaklaşım biçimini çok değerli ve önemli bulduğunu aktaran Özkır, "Çünkü sonraki süreçlere bizi hazırlıyor ve aynı zamanda genç arkadaşları da işin içine katarak 'Bu problemleri daha iyi nasıl aşabiliriz?' konusunda bize ciddi bir yol haritası çiziyor." diye konuştu.

Özkır, hekatonların kriz iletişiminde, haberleşme bağlamında yeni ufuklar açması konusunda önemli bir parametre oluşturduğunu belirtti.

"Bu, yapılması imkansız bir şey değil"

İstanbul Topkapı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencisi Beyzanur Aksoy, burada afet anıyla alakalı bir çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Aksoy, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde ölen arkadaşlarının olduğunu belirterek, "Onlara bir borcum olduğunu düşünüyorum. Bugün de olabilir bu deprem, yarın da olabilir. Her an, herkesin başına gelebilir. Bizim elimizden bir şey geliyor aslında. Arkadaşlarımızla birlikte tüm imkanlarımızı düşünüyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Bu, yapılması imkansız bir şey değil aslında. Sadece üzerinde düşünülmesi gerekiyor. Gerekli desteği de aldığımız zaman yapabileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Rabia Bel de hekatonun amacının iletişimle alakalı var olan problemleri çözmek ve problemlere karşı yeni çözümler üretmek olduğunu kaydetti.

Hekaton, 36 saat sürecek

Afet zamanlarında haberleşme ağları üzerinde oluşabilecek risklere karşı yeni teknolojik çözümler üretilmesi amacıyla genç yazılım geliştiricilerinin bir araya geleceği hekaton, 36 saat boyunca kesintisiz devam edecek.

Kriz İletişimi Hekatonu, alanında yarışmacılara eşlik edecek uzman mentorların da bulunduğu bir etkinlik olurken mentorlar, hekatonun başından sonuna kadar ihtiyacı olan yarışmacı grupların sorularını cevaplayarak yarışmacılara yeni perspektifler kazandıracak ve yazılımlarında farklı bir bakış açısına sahip olmalarını sağlayacak.

Mentorların aynı zamanda hekatonun sonunda yapılacak olan proje sunumlarında değerlendirmeler yapmak üzere jüri heyetinde her alacağı hekatonda, heyet 3'ü mentor olmak üzere 5 kişiden oluşuyor.

Hekaton, 36 saat kesintisiz bir şekilde sürecek ve sonrasında takımlar projelerini bir sunum eşliğinde seyircilere ve jüri üyelerine sunacak. Bu sunumlar sonrası yapılacak değerlendirme ile kazanan takımlar belirlenecek.