Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek "Kriz İletişimi Hekatonu" 6-7 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, afet zamanlarında haberleşme ağları üzerinde oluşabilecek risklere karşı yeni teknolojik çözümler üretilmesi amacıyla genç yazılım geliştiricilerinin bir araya geleceği hekaton, 36 saat boyunca kesintisiz devam edecek.

Sonrasında kazanan takımların belirleneceği, üniversiteler, kuluçka merkezleri ve "start-up"ların yanı sıra bireysel olarak yazılımla ilgilenen gençlerin de katılacağı hekaton, 6-7 Mayıs'ta Levent'te bulunan TSYD Etkinlik Merkezi'nde yapılacak.

Yazılımın gücüyle afetlerin yol açması muhtemel haberleşme risklerine karşı dirençli çözümler geliştirmeyi hedefleyen etkinlikle ilgili bilgi için "www.kriziletisimihekatonu.com" internet sitesi ziyaret edilebilir.