Kriptoda yeni kriz: ABD, Bitcoin madenciliğini yasakladı! - Haberler

Kripto paraların popüler hale gelmesiyle kripto para madenciliği de tartışma konusu oldu. Özellikle harcadığı enerjiyle iklim krizine katkı sunduğu iddia edilen madenciliğe karşı ABD'den ilk adım geldi. New York Senatosu, kripto madenciliği işlemlerini engelleyecek yasa tasarısını onayladı.

New York'tan kripto para madencilik yasağı

New York Yasama Meclisinden kripto para madenciliği için önemli bir yasaklama geldi. Cuma günü alınan karara göre, fosil yakıt kullanan Bitcoin, Dogecoin ve Ethereum gibi dijital paraların madenciliğine iki yıl boyunca kısıtlama uygulanacak.

Proof-of-work (iş kanıtı) olan kripto paralar, madencilik denilen bir matematiksel işlemle üretiliyor. Bilgisayarların, özellikle ekran kartlarının, şifrelemeyi kırmasıyla birlikte ödül olarak Bitcoin, Dogecoin veya Ethereum gibi proof-of-work kripto paraları kazanılıyor. Ancak ABD, bu madenciliğin karbon bazlı fosil enerji kullanılarak yapılmasını engellemek istiyor.

Kripto para endüstrisinin şiddetle karşı çıktığı bu tarz madencilik yasaklamaları, fosil yakıt tesislerini engellemek istiyor. Bitcoin madenciliği tesisleri ise iklim kriziyle ilgili olarak hedef olmaktan "yorulduklarını" dile getirdi.

Yeni yasa tasarısının tüm kripto para madencilik operasyonlarına uygulanmayacağını belirtmek gerekiyor. Yasaklama, karbon nötr olduğunu kanıtlamış veya bu izinler için başvuran operasyonları ve elektrik şebekesini kullanan tesisleri muaf tutuyor. Yani sadece fosil yakıt bazlı madencilikler engellenecek.

Tasarı hakkında çok fazla detay verilmedi, ancak bunun karbon ayak izini azaltma planının parçası olduğuna dikkat çekildi. Tasarıda yer alan açıklamada, New York'un uygulayacağı bu karar "iklim değişikliğinin mevcut ve gelecekteki etkilerini azaltmak" için bir hayli önemli.

Earthjustice vakfının New York sözcüsü tasarıyla ilgili olarak, "New York Senatosu, fosil yakıtlı enerji santrallerindeki kripto madenciliğini ele almak için bu önemli tasarının kabul etmesi ile New Yorklular ve iklim yasası için tarafını gösterdi" dedi.

