Kriptoda kriz, ülke hazinesinin yarısını kaybettirdi!

Kripto para piyasası, ciddi bir krizin eşiğinde. Bitcoin dahil tüm varlıklarda tüm oklar aşağıya dönerken, bu süreçte yatırımcılar büyük ölçüde zarar etti. Tabii geçen yıl Bitcoin'in yasal ödeme aracı olarak kabul eden ve dip seviyelerden yaptığı yatırımlarla bilinen El Salvador da buna dahil.

El Salvador için kriz kapıda: Bitcoin yatırımları yarı yarıya eridi

Kripto para piyasasındaki düşüş tüm hızıyla devam ediyor. En büyük kripto para Bitcoin, bugün sabah saatlerinde 21 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Bu makalenin yazıldığı sırada 22 bin 600 dolardan işlem görüyor.

It was a long wait, but worth it. We just bought the dip! 420 new #Bitcoin???? — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 27, 2021

Piyasada çok ciddi bir tedirginlik söz konusu. Yatırımcılar, kripto varlıkların çakılmasının ardından gelecek adına kafa karışıklığı yaşamaya başladı. Bununla birlikte bu alanda önemli hamleleri bulunan El Salvador gibi ülkeler de krizin eşiğine geldi.

Bitcoin, El Salvador'da yasal ödeme aracı olarak kabul görüyor. Ülke, aynı zamanda piyasanın durumuna göre belirli aralıklarla kripto paraya dudak uçuklatan yatırımlar yapıyor. Ancak son zamanlardaki düşüş, El Salvador'un yatırımlarının da erimesine neden oldu.

El Salvador Başkanı Nayib Bukele, 27 Ekim 2021'de Bitcoin 58 ila 60 bin dolar arasında seyrederken, 420 Bitcoin satın aldıklarını duyurdu. O dönem bu satın alımın dip seviye olduğunu dile getiren Bukele, mayıs ayında bir kez daha ortaya çıktı ve yine dip seviyeden (30 bin 700 dolar) 500 Bitcoin aldıklarını açıkladı.

Bitcoin'in şu anki değeri 22 bin 600 dolar bandında ve El Salvador'un yatırımları da erimeye devam ediyor. Raporlara göre ülke, sahip olduğu 2 bin 301 BTC'ye 105.6 milyon dolar yatırdı. Ancak yaşanan düşüşle bu yatırım 51 milyon 885 bin dolara kadar geriledi. Yani yüzde 50'den fazla bir zarar söz konusu.

