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Kripto Varlık Yatırım Vaadiyle Dolandırıcılık: 1 Milyon Lira Kayıp

Kripto Varlık Yatırım Vaadiyle Dolandırıcılık: 1 Milyon Lira Kayıp
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Zonguldak'ta 'kripto varlık yatırım vaadi' ile dolandırıcılık yapan iki şüpheliden biri tutuklandı, diğeri ev hapsine çarptırıldı. Toplamda 1 milyon 186 bin lira dolandırıldığı belirlendi.

ZONGULDAK merkezli soruşturmada 'kripto varlık yatırım vaadi' ile 1 milyon 186 bin liralık dolandırıcılık yapan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri ev hapsine çarptırıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya platformu üzerinden 'kripto varlık yatırım vaadi' ile vatandaşları dolandıran 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından 9 Ekim'de İzmir ve Karaman'da yapılan eş zamanlı baskınlarla Y.A. (27) ile G.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin 1 milyon 186 bin liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K. tutuklanırken, Y.A. ev hapsi cezası verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dolandırıcılık Zonguldak Ev hapsi 3-sayfa Ekonomi Güncel Finans Hukuk Suç

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