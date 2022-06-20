Kripto piyasasına müdahale: Binance'den Bitcoin seferberliği!

Kripto para piyasasında uzun bir süredir düşüş dönemi yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl 64 bin dolar seviyesiyle rekor kıran BTC, bir düşüş yaşadıktan sonra tarihi zirvesini yaparak 69 bin dolar seviyesine kadar yükseldi. Fakat dün itibariyle 17 bin 622 dolara kadar geriledi. Yatırımcılar giderek endişelenirken içleri ferahlatan bir açıklama geldi. Binance, 101 bin 266 adet Bitcoin aldı.

Binance 2 milyar dolarlık Bitcoin aldı!

Binance 19 bin 176 dolarlık fiyattan 101 bin 266 adet Bitcoin aldı. Bu da 1 milyar 941 milyon 876 bin 816 dolara tekabül ediyor. Yani kabaca söylemek gerekirse 2 milyar dolara yakın bir parayı BTC'ye yatırdı. Dolayısıyla şirket, mevcut yatırımları ve onların getirileri dışında elinde kalan neredeyse tüm parayı burada kullanmış oldu.

Bunun hem şirket hem de CEO'su Changpeng Zhao için oldukça kritik ve büyük bir adım olduğunu belirtelim. Zira Zhao'nun an itibariyle servetinin 10 milyar dolara kadar gerilediği ve çöküş nedeniyle tam 86 milyar dolar kaybettiği ortaya çıktı.

Bir yıl önce 10 bin liralık Bitcoin alsanız zararınız ne olurdu?

Tabii yalnızca kripto çöküşü değil, küresel enflasyon ve krizler (çip, kablo, tedarik benzeri) nedeniyle dünyanın en zengin isimleri de bu yıl yüz milyarlarca dolar kaybetti. Öyle ki BTC, ETH, DOGE ve SHIB gibi coinlerle adını sıkça gündeme taşıyan Elon Musk'ın serveti de son 6 ay içerisinde 73 milyar dolar azaldı. Fakat 197 milyarlık kalan malvarlığıyla hala dünyanın en zengin insanı.

Binance geçtiğimiz günlerde BTC düşüşe geçtiğinde geçici süreyle satış işlemlerini durdurma kararı aldı. Fakat bu durum beklenenin aksi bir etkiye neden oldu. Öyle ki Bitcoin 2 yıl önceki seviyesine kadar geriledi. Ancak şirketin 2 milyar dolara yakın bir parayı yatırmış olması şimdilik olumlu sonuç veriyor gibi gözüküyor.

Zira bu haberin ardından BTC, 20 bin dolar seviyesinin üstüne çıkmayı başardı. Şu an ise 19 bin 450 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Fakat yalnızca Bitcoin değil, tüm kripto piyasasında genel bir kaos hakim. Çin'in ardından ABD'nin de madenciliğe savaş açmasının bu durumu tetiklediği düşünülüyor.

Not: Yatırım tavsiyesi değildir.

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