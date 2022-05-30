Kripto para yatırımcıları dikkat! Sakın bu tuzağa düşmeyin - Haberler

Sosyal medya üzerinde özellikle YouTube'u hedef alan bir gurup, sahte Elon Musk ve Tesla hesapları açarak Ethereum dolandırıcılığı yapıyor. CEO'nun eski videolarını saatlerce tekrar eden bir yayına sokarak izleyicilere tam 100 milyon dolar verileceği söyleniyor.

Sahte Elon Musk yayını açarak Ethereum dolandırıcılığı yaptılar!

Sahte Elon Musk hesabı açan bu grup Ethereum dolandırıcılığı yapmak için usdtesla.io isimli bir site kullanıyorlar. Burada ise Musk tarafından verilecek 100 milyon Euro'yu almak için ilk önce sizden ETH göndermeniz isteniyor.

Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz gibi canlı yayın esnasında inandırıcı olabilmek için ilgili sitenin adresi hemen Musk'ın görüntüsünün altına yerleştiriliyor. Ayrıca sanki CEO tarafından paylaşılmış gibi sonradan oluşturulan bir tweet şablonu da üst tarafa sabitleniyor.

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Tamamen organize bir şekilde çalışan bu dolandırıcı grup siz ne kadar Bitcoin ve Ethereum gönderirseniz 2 katını alacağınızı söylüyor. Örneğin 0.1+ ETH gönderene 0.2+ ETH gönderileceği veya 50+ BTC gönderene 100+ BTC gönderileceği söyleniyor.

İnsanları bu yalana inandırmak için ise en fazla 50 BTC veya 500 ETH gönderebileceği ve bunun da 100 milyon dolarlık fon bitene kadar geçerli olacağı belirtiliyor. Muhtemelen ilgili adreslere gönderim yapıldıktan sonra size tekrar kripto para gönderilmezse fonun bittiği söylenerek kaçılacak.







Yukarıdaki görsellerden de görebileceğiniz gibi Elon Musk ve Tesla adlarıyla açılan birkaç farklı YouTube hesabı üzerinden aynı anda onlarca senkronize yayın başlatılıyor. Fakat sayfaların geçmişlerine baktığımızda bu canlı yayın öncesine ait hiç bir şey bulunmuyor.

Hatta bir kısmının halihazırda YouTube tarafından kapatıldığını söyleyebiliriz. Fakat organize bir şekilde hareket edildiği için sürekli olarak yenisi ekleniyor. Yayınları ise Elon Musk'ı ve kripto para dağıttığını gören on binlerce kişi izliyor. Maalesef ki bu yayını gören pek çok kişi ne olduğunu bile anlamadan 100 milyon dolarlık fon bitmeden bir an önce ETH veya BTC göndermeyi düşünerek mağdur duruma düşüyor.

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