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Kripto Para Dolandırıcılığı Operasyonunda 9 Gözaltı

Kripto Para Dolandırıcılığı Operasyonunda 9 Gözaltı
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Aydın merkezli düzenlenen operasyonda, 4 ilde yüksek kazanç vaadiyle kripto para dolandırıcılığı yapan 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 292 milyon lira hareketlilik olduğu tespit edildi.

AYDIN merkezli 4 ilde yüksek kazanç vaadiyle kripto para borsası dolandırıcılığı operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. MASAK raporlarında şüphelilerin hesaplarında 292 milyon 803 bin liralık hareketlilik olduğu, kripto para cüzdanlarının işlem hacminin ise 11 milyar 180 milyon TL'yi bulduğu tespit edildi.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama' soruşturması kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Aydın merkezli Antalya, Ankara ve Karabük'te şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda H.K., A.C., A.E., B.D., H.T., Ç.K., S.Ö., H.K. ve O.C.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde ettikleri gelirleri, çok sayıda kripto cüzdan ve kripto borsaları arası transferle akladıkları belirtildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporlarında şüphelilerin hesaplarında 292 milyon 803 bin liralık hareketlilik olduğu, kripto para cüzdanlarının işlem hacminin ise 11 milyar 180 milyon TL'yi bulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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