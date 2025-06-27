Kripto Para Dolandırıcılığı: 16 Kişiyi 10 Milyon TL Dolandıran İki Şüpheli Yakalandı

Kripto Para Dolandırıcılığı: 16 Kişiyi 10 Milyon TL Dolandıran İki Şüpheli Yakalandı
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Karabük'te kripto para yatırımı vaadiyle 16 kişiyi dolandıran iki şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Dolandırıcıların hesap hareketliliği ise 86 milyon TL olarak tespit edildi.

KARABÜK'te kripto para getirisi vaadiyle 16 kişiyi 10 milyon 350 bin TL dolandıran 1'i kadın 2 şüpheli, Antalya ve Hatay'da düzenlenen operasyonla yakalandı. 2 şüpheli de tutuklandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kripto varlıklar üzerinden yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapıp kentteki 16 kişiyi 10 milyon 350 bin TL dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Biri kadın iki şüpheli Antalya ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede şüphelilerin hesaplarında kripto varlıklar üzerinden yaklaşık 86 milyon TL'lik hesap hareketliliği tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. Suça karışan diğer 2 şüphelinin de aynı suç kapsamında cezaevinde olduğu belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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