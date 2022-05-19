Kripto para çöküşü, iklim krizine yaradı! İşte sebebi - Haberler

Kripto para dünyasında yaşanan devasa çöküş, binlerce yatırımcıyı ve şirketi zora sokmaya başladı. Milyar dolarlık kripto para cüzdanlarından üç haneli rakamlar silinirken, uzmanlar farklı bir noktaya dikkat çekiyor: Kripto çöküşü, iklim değişikliğini yavaşlatmak için umut verici olabilir.

Kripto paralardaki kayıp iklim krizini nasıl etkiliyor?

En büyük kripto para birimleri olan Bitcoin ve Ethereum fiyatları son altı ayda yüzde 55'in üzerinde düştü. Bu, ABD Hazine Bakanı da dahil olmak üzere birçok kişinin "kargaşayı kontrol altına almak" için düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söylemesine yol açtı. Düzenlemeler ayrıca iklim krizini de yavaşlatabilir.

Kripto para yanlısı devlet başkanı kararıyla tepki aldı!

Bildiğiniz üzere kripto para madenciliği son yıllarda büyük eleştiriler alıyor. Madencilerin kullandığı sistemlerin çok fazla enerji tükettiğini söyleyen çevreciler, iklim krizine negatif anlamda katkı yapıldığına inanıyor.

Yayınlanan son raporlara göre Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin gibi proof-of-work yöntemiyle üretilen kripto paralar, her yıl yaklaşık 300 terawatt-saat (ve genellikle fosil yakıtlı) elektrik tüketiyor. Dünyanın en büyük kripto parası yıllık 114 milyon ton karbon ayak izi bırakıyor.

Bu rakam ise neredeyse 380 bin uzay roketine veya Çekya'nın yıllık karbon ayak izine eşdeğer. Ayrıca Proof-of-work'e dayalı kripto paralar üreten madenlerin çoğu, kömürle çalışan elektrik santrallerinin gücünü kullanıyor.

Fakat kripto para fiyatlarında yaşanan düşüşler, daha az üretimle daha fazla madencilik ödülü (veya kripto para üretimi) kazanılacağını gösteriyor. Teorik olarak bu durum, daha az enerji ihtiyacı ve iklim krizine daha az katkı anlamına gelebilir.

Bitcoin madenciliği hala karlı mı?

Yine de rayına oturmayan bazı ilginçlikleri de göz ardı etmeyelim. Örneğin Bitcoin ağının hash oranı (veya karbon ayak izi), saniyede yaklaşık 200 kentilyon hash ile bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşmış durumda.

BTC madenciliği bu hash oranıyla hala karlı bir iş, ancak madencilerin nereye kadar dayanabileceği belirsiz. Kripto paralardaki çöküşüyle birlikte madenciliğin avantajları azalmaya başladı.

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