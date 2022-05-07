Kripto madencilerine ekran kartı satan Nvidia'ya rekor ceza

Ekran kartı stoklarında büyük sorunlarına yol açan kripto para madencileri, şimdi de Nvidia'nın başını yakmış olabilir. ABD'den gelen son para cezasına göre Nvidia, 2018 yılındaki kazanç raporunda kripto madenciliğinden elde ettiği geliri sakladı.

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Nvidia kripto madenciliği yüzünden 5,5 milyon dolar ödeyecek

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para madenciliği operasyonlarını açıkça ortaya koymamasından dolayı Nvidia'ya 5,5 milyon dolar ceza kestiğini açıkladı. 2018 yılındaki üç aylık kazanç raporunda sadece oyun işinin büyüdüğünü söyleyen şirket, kripto madenciliğini yatırımcıları yanıltma payına rağmen göz ardı etti.

SEC'in kurallarına göre şirketler, yatırımcıların firmanın geleceği hakkında doğru kararlar verebilmesi için "değişken işten" elde ettiği geliri açıkça ortaya koymak zorunda. Ancak Nvidia, 2018 raporunda kripto madenciliğini gizleyerek kuralları çiğnedi.

"SEC, Nvidia'nın, operasyonlarının diğer bölümlerinin kripto talebi tarafından nasıl yönlendirildiği hakkında açıklamalar yapması gerektiğini ortaya koydu. Nvidia, şirketin diğer bölümlerinin kripto talebi tarafından nasıl yönlendirildiği hakkında açıklamalar yapmadı ve şirketin oyun işinin kripto madenciliğinden önemli ölçüde etkilenmediği izlenimini yarattı."

Nvidia son cezayla ilgili olarak açıklamada bulunmadı. Ancak daha önceki demeçlerinde kripto para madencilerine GPU satmanın, kardan daha çok sorumluluk olarak gördüğünü söylemişti. Ayrıca 2021 yılında oyuncuları memnun etmek için RTX ekran kartlarının madencilik verimliliklerini kısıtlamaya başladı.

SEC'in son cezası, 2022'nin ilk çeyreğinde 7,6 milyar dolar gelir elde ettiğini bildiren Nvidia için çok küçük görünüyor. Ancak bu, Nvidia'nın yatırımcıları ilk kez yanıltma girişimi olmadığı için daha büyük sorunlara yol açabilir.

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