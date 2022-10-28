Kriminologlar: ABD'deki Okul Saldırıları 2022'de Rekor Seviyede

SİDNEY, 28 Ekim (Xinhua) -- ABD üniversitelerinden kriminologlar, bitmesine iki aydan fazla bir süre kalmasına rağmen şimdiden 2022'nin ABD'de kayda geçen en kötü yıl olduğunu bildirdi.

SİDNEY, 28 Ekim (Xinhua) -- ABD üniversitelerinden kriminologlar, bitmesine iki aydan fazla bir süre kalmasına rağmen şimdiden 2022'nin ABD'de kayda geçen en kötü yıl olduğunu bildirdi. Buna sebep olarak, ülkedeki okul kampüslerinin 257 silahlı saldırıya tanık olması ve bunun 2021'in tamamındaki toplam 250 saldırıyı geçmesi gösterildi.

Avustralya medya kuruluşu The Conversation tarafından Salı günü yayınlanan bir analize göre, üç ceza adaleti uzmanı, bu silahlı saldırılardan çoğunun okullarda sıklıkla tatbikatı yapılan toplu katliam olayları değil, artan günlük silahlı şiddetin bir uzantısı olduğunu vurguladı.

Bu olayların birçoğunun, gençlerin okula öfkeli şekilde ve silahlı gelmesi nedeniyle ölümcül hale dönüşen basit anlaşmazlıklar olduğunu belirten uzmanlar, çok sayıda vakanın, silahlı öğrencilerin onlarca el ateş etmesinden kaynaklandığını sözlerine ekledi.

Uzmanlar, mevcut okul saldırılarının neredeyse günlük hale gelmesinin yanı sıra kıl payı kurtulmalar ve yanlış alarmların da birçok ebeveyni, öğrenciyi ve öğretmeni endişeye ittiği ve artan tehdit hissine katkıda bulunduğu konusunda uyardı.

Bu saldırıların bir başka kaydı, 2018 ile 2022 yılları arasında ABD okullarına yönelik toplu silahlı saldırıların toplam 52 cana mal olduğunu ve bu sayının önceki 18 yıldaki ölümlerin toplamından yedi kişi fazla olduğunu gösterdi.