Kriminal inceleme aracı KIRAÇ, Antalya Emniyetine teslim edildi

YERLİ ve milli imkanlarla üretilen kriminal inceleme aracı 'KIRAÇ' Antalya'da polise teslim edildi. Antalya Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı bünyesinde 5 ilde hizmet verecek 'KIRAÇ' sayesinde olay yerindeki bulgular incelenip, zaman kaysının önüne geçilecek.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde hizmete sunulan KIRAÇ, 5 ildeki olay yerlerinde kullanılacak. Antalya, Konya, Denizli, Burdur ve Isparta'yı kapsayan Antalya Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'na teslim edilen KIRAÇ'ı Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan yerinde inceledi.

Antalya Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Dr. Çağdaş Aksoy da KIRAÇ'ın son teknolojiyle donatıldığını söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Kriminal Daire Başkanlığı'nın entegrasyon çalışması kapsamında DNA, parmak izi, balistik sisteminin birbirine eşleştirildiğini belirten Aksoy, "Daha önce irtibatlandırılmamış 237 bin parmak izi, şahıslarla irtibatlandırıldı. Bu da 192 bin olayı aydınlattı. Suç ve suçlu aydınlatılmış oldu" diye konuştu.