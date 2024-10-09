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Kriko İnişi Sebebiyle Araç Altında Kalan Adam Yaralandı

Kriko İnişi Sebebiyle Araç Altında Kalan Adam Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilini tamir ederken krikonun inmesi sonucu yaralanan Selamettin A., hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde krikonun inmesiyle tamir ettiği otomobilinin altında kalan Selamettin A. (42), yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Mesudiye Mahallesi Derya Sokak'ta meydana geldi. Selamettin A., otomobilin tamir ederken aniden kriko indi. Aracın altında kalan Selamettin A., kendi imkanıyla çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ve sağ gözünden yaralanan Selamettin A., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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