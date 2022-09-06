Kriket maçında Pakistan'a yenilen Hindistan'da Sih takım oyuncusu hedef gösterildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde 4 Eylül'de yapılan Asya Kupası Süper 4 kriket karşılaşmasında, ezeli rakibi Pakistan'a yenik düşen Hindistan'da Sih dinine mensup takım oyuncusu nefret söylemlerinin hedefi oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde 4 Eylül'de yapılan Asya Kupası Süper 4 kriket karşılaşmasında, ezeli rakibi Pakistan'a yenik düşen Hindistan'da Sih dinine mensup takım oyuncusu nefret söylemlerinin hedefi oldu.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Bharatiya Janata Partisi (BJP) iktidarında Müslümanlara ve diğer azınlıklara yönelik kutuplaştırıcı ve ayrılıkçı söylemlerin arttığı Hindistan'da, sosyal medya hesapları üzerinden Sih kriket oyuncusu Arshdeep Sing'e yönelik hakaret ve aşağılama içeren paylaşımlar yapıldı.

Ezeli rakip Pakistan'a karşı oynanan oyunda, Hindistan'ı mağlubiyete sürükleyen hamleyi yapmakla eleştirilen oyuncu, Twitter'da, merkezi Hindistan'ın Pencap bölgesi olan ayrılıkçı Sih terör örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'ne (KLF) atıf yapılarak "Halistanlı oyuncu" olarak nitelendi.

Keşmir sorunu nedeniyle 4 kez savaşa girdiği Pakistan ile kriket karşılaşmaları sonrası Hindistan kamuoyunda gerilim artıyor.

2012'den bu yana ikili seri oynamayan taraflar, uzun bir aradan sonra ilk kez geçen yıl ekim ayında yapılan kriket müsabakalarında karşı karşıya gelmişti. Pakistan'a geçen yıl da yenilen Hint kriket takımında Müslüman oyuncu Mohammed Shami hedef gösterilmişti.

Ülkede Hindu milliyetçisi BJP döneminde kutuplaştırıcı siyaset etkin olurken, azınlıklara yönelik baskı giderek arttı.

Özellikle Hindistan hükümetini zora sokan 2021'deki çiftçi eylemleri sonrası, eylem yapan çiftçi sendikalarının çoğunun Sihlerin yoğunlukta olduğu Pencap eyaletinden olması, söz konusu dine mensup vatandaşlara yönelik saldırıların artmasına yol açtı.

Ayrılıkçı terör örgütü: Halistan Kurtuluş Gücü

Sih ülkesi" anlamına gelen Halistan fikrini benimseyen ayrılıkçı terör örgütü Halistan Kurtuluş Gücü (KLF), 1987'den bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik hedeflere saldırılar düzenlemekle birlikte Romanya'nın Yeni Delhi Maslahatgüzarı Liviu Radu'yu kaçırmasıyla tanınıyor.

Hindistan, örgütün Pakistan destekli olduğunu ve Pakistan'dan silah yardımı aldığını iddia etse de örgütün İngiltere, İspanya ve Malezya'daki Sih diasporasından bağış topladığı biliniyor.

Örgüt ayrıca Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak tanımlıyor.

Sihizm

Hindistan'ın Pencap bölgesinde 1496-1539 yıllarında yaşamış Sihizm'in kurucusu Guru Nanak'ın doğruluk, temizlik, merhamet ve fedakarlık gibi öğütlerini rehber edinen Sihlerin 1430 sayfadan oluşan Guru Granth Sahib isimli kutsal kitabı bulunuyor.

Sih, Sanskritçe "öğrenci" anlamına geliyor ve bütün Sihler, "Guru Nanak'ın öğrencisi" olduklarına inanıyor.

Tek tanrıya inanan Sihler, inançları gereği makas ve jilet kullanmıyor. Erkekler uzattıkları saçlarını başlarının ön tarafına toplayarak kalın bir türbanla kapatıyor, sakallarını kesmiyor, kama veya kılıç taşıyor ve sağ bileklerine demir halka takıyor. Kadınlar ise temizliğe, bakıma önem veriyor ve "kor" denilen kıyafet giyiyor.

Sihizm'in dünyada 23 milyondan fazla mensubu bulunduğu, bunlardan 20 milyonunun Hindistan'da yaşadığı ifade ediliyor. Dünyadaki en önemli merkezi Hindistan'ın batısındaki Amritsar kenti olan Sihizm'in, bu şehirde "Altın Tapınak" mabedi bulunuyor.