Kremlin: Yaptırımlar Rusya'nın Ukrayna Politikasını Değiştirmeyecek

MOSKOVA, 9 Eylül (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, hiçbir yaptırımın Rusya'yı Ukrayna konusundaki tutumunu değiştirmeye zorlayamayacağını söyledi.

Peskov pazartesi günkü basın toplantısında Avrupa Birliği ve Washington'ın, Rusya'ya karşı ek yaptırım uygulama planları hakkında değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump pazar günü yaptığı açıklamada Ukrayna ile olan çatışmada barış görüşmelerinin durma noktasına gelmesi üzerine Rusya'ya karşı yaptırımlarda ikinci aşamaya geçmeye hazır olduklarını söylemişti.

Peskov, Batı'nın daha önceki yaptırımlarının Rusya'ya baskı yapma konusunda "işe yaramadığının" görüldüğünü belirtti.

"Son dört yıldır ülkemize uygulanan benzeri görülmemiş sayıda yaptırımın hiçbir etkisi olmamıştır" diyen Peskov, Ukrayna ile Avrupa'nın, ABD'ye yeni kısıtlamalar uygulama konusunda aktif olarak baskı uyguladığını ifade etti.

Rusya'nın ABD'nin barış çabalarıyla uyum içinde hareket etmeyi sürdürme niyetini vurguladıklarını belirten Peskov, "Bu çabaları memnuniyetle karşılıyor ve bu çabaların yapıcı bir yönde sürdürülmesini temenni ediyoruz" dedi.

Washington'ın Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulama planlarına ilişkin açıklamalarını yakından takip edeceklerini kaydeden Peskov,

Ülkenin güvenliği diplomatik bir çözümle garanti altına alınıncaya kadar özel askeri operasyonlara devam edeceklerini de sözlerine ekledi.