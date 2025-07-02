Kremlin: Ukrayna'ya Az Silah Sağlanırsa Operasyon Hızla Sona Erecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin daha önce Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan bazı askeri mühimmatı göndermeme kararı almasına ilişkin, "Ukrayna'ya ne kadar az silah sağlanırsa, özel askeri operasyon o kadar hızlı sona erecek." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün telefon görüşmesi yaptığına işaret eden Peskov, görüşmenin Fransa tarafının inisiyatifi üzerine gerçekleştiğini belirtti.

Peskov, "Putin, diyaloğa hazır olduğunu defalarca dile getirdi. Görüşme, 2 saatten fazla sürdü ve yeterince kapsamlıydı. Macron, (Ukrayna'da) barış şartlarını konuşmak için hazır olduğuna dair sinyal vermedi. İki lider, sadece detaylı şekilde görüş alışverişinde bulundu. Bu, tarafların birbirine pozisyonlarını iletmesi için iyi fırsattı." ifadelerini kullandı.

İki liderin bir araya gelme ihtimalini değerlendiren Peskov, bunun telefon görüşmesinde ele alınmadığını kaydetti.

Peskov, İngiltere ve Almanya'nın Putin'le görüşmek için herhangi bir talepte bulunmadığı bilgisini paylaştı.

ABD'nin daha önce gönderilmesi planlanan bazı askeri mühimmatı Ukrayna'ya göndermeme kararını değerlendiren Peskov, "Bu kararın nedeni, stokların azalması. Her halükarda Ukrayna'ya ne kadar az silah sağlanırsa, özel askeri operasyon o kadar hızlı sona erecek." diye konuştu.

"Ukrayna, Rusya- Azerbaycan ilişkilerini bozmaya çalışacak"

Rusya ile Azerbaycan arasındaki gerginliğe değinen Peskov, Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin'in Azerbaycan Başsavcısı ile sürekli temas halinde olduğunu ve sorunlu konuları ele aldıklarını belirtti.

Peskov, Rus vatandaşlarının haklarını diplomatik kanallar üzerinden savunacaklarını ve bunun için sahip oldukları tüm araçları kullanacaklarını dile getirdi.

Bu durumda Ukrayna'nın Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri bozmak ve Azerbaycan tarafının duygusal hareket etmesini kışkırtmak için elinde geleni yaptığını söyleyen Peskov, "Rusya, hiçbir zaman Azerbaycan'ı tehdit etmedi ve tehdit etmiyor. Kiev yönetimi, gerginliği kışkırtmak için bu durumu her türlü kullanmaya çalışacak." dedi.

Azerbaycan ile Rusya arasındaki gerginlik

Azerbaycan'a ait yolcu uçağının 25 Aralık 2024'te Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle hasar gördüğü için Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi üzerine Azerbaycan, Rusya'dan özür ve suçluların cezalandırılmasını istemiş ancak bu talep karşılık görmemişti.

Azerbaycan, Bakü'de faaliyet gösteren ve "Rus Evi" olarak bilinen "Rusya Kültür Merkezi"nin faaliyetini sonlandırmış, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla Moskova'da düzenlenen törenlere katılmamıştı.

Rus güvenlik güçlerince 27 Haziran'da Yekaterinburg'da Azerbaycanlıların ikamet ettiği evlere düzenlenen baskınlarda 2 Azerbaycanlı öldürülmüş, birkaç kişi ağır yaralanmış ve 9 kişi de gözaltına alınmıştı.

Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Azerbaycan'ın tepkisi dile getirilmiş, konunun ivedilikle araştırılması, şiddet olaylarına karışan tüm kişilerle ilgili cezai işlem uygulanması yönündeki beklenti iletilmişti.

Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Rus güvenlik güçlerinin Azerbaycanlılara yönelik şiddeti ve yargısız infazı nedeniyle Rusya'nın ülkedeki tüm kültürel etkinliklerini iptal etmişti.

Rusya'ya ait haber ajansı Sputnik'in Bakü Ofisine Azerbaycan polisi tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanmıştı.

Yerel basında yer alan haberlerde, gözaltına alınan Sputnik'in 2 çalışanının, aynı zamanda Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) mensubu olduğu öne sürülmüştü.