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Kremlin: Ukrayna ve diğer ülkelere silah tedariki kıtanın güvenliğine tehdit

AA - Ali Cura - Güncel
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Kremlin: Ukrayna ve diğer ülkelere silah tedariki kıtanın güvenliğine tehdit

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin Ukrayna ve diğer ülkelere silah tedarikinin kıtanın güvenliğini tehdit edeceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin Ukrayna ve diğer ülkelere silah tedarikinin kıtanın güvenliğini tehdit edeceğini söyledi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın Ukrayna'ya sürekli silah tedariki çağrısıyla ilgili, "Ağır silahlar da dahil olmak üzere Ukrayna'ya ve diğer ülkelere silah tedariki eğilimi başlı başına kıtanın güvenliğini tehdit eden ve istikrarsızlığı kışkırtan eylemlerdir." ifadesini kullandı.

Truss, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya sürekli silah tedariki çağrısında bulunmuş ve ayrıca Moldova ve Gürcistan'ın egemenlik ve özgürlüklerini koruma yeteneğine sahip olmasını sağlamanın gerekli olduğunu bildirmişti.

AA / Ali Cura - Güncel

Dmitriy Peskov, Ukrayna, Kremlin, Silah, Güncel, Haberler

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