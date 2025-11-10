Haberler

Kremlin: Ukrayna Krizi Sadece Rusya'nın Hedefleri Gerçekleştiğinde Sona Erecek

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna krizinin en kısa sürede sona ermesinden yana olduklarını ancak Rusya'nın belirlediği hedeflere ulaşmadan bu sürecin tamamlanmayacağını belirtti. Müzakerelerde duraklama yaşandığını ifade eden Peskov, barıştan yana olanların sayısının artacağı öngörüsünde bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin en kısa sürede sona ermesinden yana olduklarını belirterek, "Bu kriz, Rusya belirlediği hedeflere ulaştığında ancak sona erebilir." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ukrayna krizinin çözüm sürecine değinen Peskov, "Elbette bu krizin mümkün olan en kısa sürede sona ermesini isteriz. Bu kriz, Rusya belirlediği hedeflere ulaştığında ancak sona erebilir." şeklinde konuştu.

Peskov, meselenin siyasi diplomatik araçlarla çözülmesinden yana ve buna açık olduklarını ancak Ukrayna ile müzakerelerde duraklama yaşandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu duraklama bizden kaynaklanmıyor. Muhataplarımız, müzakereleri sürdürmemize izin vermiyor. Ukrayna'nın savaşı kazanabileceğine ve çıkarlarını askeri yollarla sağlayacağını düşünen Avrupalılar, muhataplarımızı kışkırtıyor. Bu, büyük bir yanılgı çünkü cephedeki durum tam tersini gösteriyor. Kiev yönetiminin durumu her geçen gün daha da kötüleşecek."

Peskov, Ukrayna'da savaşa karşı çıkan ve barıştan yana olan kişi sayısının artacağı öngörüsünde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile görüşmesinin ardından gözden düştüğüne yönelik iddiaların "yalan" olduğunu vurgulayan Peskov, "Lavrov, aktif şekilde çalışmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Peskov, Macaristan'ın Ukrayna'daki savaşın sonlandırılmasına ilişkin teklifleriyle ilgili bilgi sahibi olmadıklarını dile getirerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaretin sonuçlarını ele almadığını bildirdi.

"Kazakistan, Rusya'nın özel ortağı"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in yarın Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceğine dikkati çeken Peskov, bu ülkenin özel ve ayrıcalıklı ortakları olduğunu belirtti.

Putin'in Tokayev'e Ukrayna'daki durumla ilgili bilgi vereceğini dile getiren Peskov, Astana'nın, Ukrayna krizinin çözüm sürecine katkıda bulunmaya hazır olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yıl sonuna kadar Hindistan'ı ziyaret edeceğini ve bunun için gerekli çalışmaların yapıldığını belirterek, "Bu ziyaretin anlamlı olacağını umuyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
