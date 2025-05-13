DEM Parti'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı

PKK'nın feshi sonrası ilk toplantı! DEM Parti'nin iktidara çağrısı var
47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık

Kremlin: Ukrayna ile Müzakerelere Yeniden Başlamak İçin Kararlıyız

Kremlin: Ukrayna ile Müzakerelere Yeniden Başlamak İçin Kararlıyız
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile uzun vadeli çözümler sağlamak için müzakerelere yeniden başlamaya kararlı olduklarını açıkladı. Rusya, ateşkes ve müzakereler için ön koşul olmadığını belirtti.

MOSKOVA, 13 Mayıs (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da uzun vadeli bir çözüme ulaşmak üzere çalışmaya kararlı olduklarını söyledi.

Peskov, pazartesi günkü açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna ile müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda ön koşulları olmadığı yönündeki tutumunu açıkça belirttiğini söyledi.

Avrupa ülkelerinin Rusya'ya uygulayabileceği olası yeni yaptırımlar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Peskov, "ültimatom dilinin" kendileri açısından kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Cumartesi günü Ukrayna, pazartesi gününden itibaren Rusya ile 30 günlük bir ateşkese hazır olduğunu açıklarken, önde gelen Avrupa ülkeleriyse ek yaptırımlarla karşı karşıya kalmak istemiyorsa Rusya'nın ateşkesi kabul etmesi gerektiğini öne sürmüştü.

Öte yandan Putin, pazar günü erken saatlerde 15 Mayıs'ta İstanbul'da Ukrayna ile doğrudan müzakerelere yeniden başlamayı önerdi ve toplantı sırasında ateşkes anlaşmasının görüşülebileceğini de belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de pazar günü geç saatlerde sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna'nın müzakerelere hazır olduğunu ve perşembe günü Türkiye'de Putin ile şahsen görüşmek istediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Fidan'a yönelik suikastta yeni detaylar! İlk kez adres işaret edildi

Suikast itirafı gündem yaratmıştı, yeni detaylar ortaya çıktı
Tarihçiden Vatikan'ı sarsacak iddia: Yeni Papa Kayserili ve benim akrabam

Tarihçiden Vatikan'ı sarsacak iddia: Yeni Papa Kayserili
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu

4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.