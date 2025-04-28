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Kremlin: Ukrayna ile Müzakere Sinyali Bekliyoruz

Kremlin: Ukrayna ile Müzakere Sinyali Bekliyoruz
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ile doğrudan müzakerelere başlamaya hazır olduklarını belirtirken, Kiev'den sinyal beklediklerini ifade etti. Peskov, Rusya'nın barışçıl bir yol için müzakerelere açık olduğunu vurguladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile doğrudan müzakerelere başlamaya hazır olduklarına dair Ukrayna'dan sinyal beklediklerini söyledi.

Peskov, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın Ukrayna hedeflerine yönelik saldırıları durdurması yönündeki çağrısını değerlendiren Peskov, "Özel askeri operasyon devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barışçıl bir yola doğru ilerlemek amacıyla Rus tarafının herhangi bir koşul olmaksızın müzakere sürecine başlamaya hazır olduğunu defalarca teyit etti." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Ukrayna ile doğrudan müzakereler konusunda Kiev'den mi yoksa Washington'dan mı sinyal bekledikleri" yönündeki sorusunu cevaplayan Peskov, "Kiev'den. En azından Kiev, bu konuda bir adım atmalı. Bunun için hukuki olarak yasakları var. Ancak şimdilik herhangi bir adım görmedik." dedi.

Kuzey Kore askerlerinin Kursk bölgesinde Ukrayna birlikleri ile çatışmasına ilişkin de konuşan Peskov, Kursk bölgesinin Ukrayna'dan kurtarılmasının "bu askeri personelin ne kadar etkili şekilde çalıştığını gösterdiğini" dile getirdi.

Peskov, "Bizim aramızda yürürlükte olan bir anlaşmamız var ve bu anlaşmaya göre taraflar, aslında gerektiğinde birbirlerine önemli yardımlarda bulunmayı taahhüt etmişlerdir." diye konuştu.

Kuzey Koreli askerlerin maaşlarını nasıl aldıklarına ilişkin soruyu cevapsız bırakan Peskov, "Bu daha çok Savunma Bakanlığının işidir." ifadesini kullandı.

Kiev'in, hala Kursk bölgesinde Ukrayna askerlerinin bulunduğuna dair iddialarına karşılık veren Peskov, Putin'in açıklamasına odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Peskov, Putin'in halihazırda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir görüşme yapmasının planlanmadığını aktardı.

ABD Başkanı Trump ile de bir görüşme yapılmasının şimdilik gündemde olmadığını kaydeden Peskov, gerektiğinde hızlı bir şekilde bu görüşmenin ayarlanabileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
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