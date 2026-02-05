Haberler

Kremlin: Ukrayna Konusunda Barışa Dayalı Çözüme Açığız

Güncelleme:
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl bir çözümle sona ermesi gerektiğini belirtti. Peskov, Rusya'nın askeri operasyonlarının süreceğini ifade etti ve müzakere süreçlerinin devam ettiğini açıkladı.

MOSKOVA, 5 Şubat (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki durumun barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasına açık olduklarını söyledi.

Peskov çarşamba günü yaptığı açıklamada müzakere yoluyla çözüme kapılarının açık olduğunu belirterek, "Kiev tarafından uygun kararlar alınana kadar" özel askeri operasyonların süreceğini ifade etti.

Peskov, Rus güçlerinin Ukrayna'nın askeri-endüstriyel kompleksiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen hedeflere yönelik saldırılar düzenlediğini kaydetti.

Ukrayna konusundaki tutumlarının açık olduğunu belirten Peskov, bu tutumlarının hem Kiev'deki yetkililer hem de üçlü temaslara katılan ABD'li müzakereciler tarafından iyi şekilde bilindiğini söyledi.

Rusya, Ukrayna ve ABD'den heyetler, çarşamba günü Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) üçlü görüşmelere başladı. BAE'nin başkenti Abu Dabi'de güvenlik konularını ele alan üçlü çalışma grubunun önceki görüşmeleri 23-24 Ocak tarihlerinde düzenlenmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
