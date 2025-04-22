Kremlin, Ukrayna İhtilafında Diplomatik Çözüm Arayışında

MOSKOVA, 22 Nisan (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ihtilafına diplomatik bir çözüm bulmaya açık olduklarını söyledi.

Peskov pazartesi günü yaptığı açıklamada Moskova'nın krize diplomatik çözüm arayışında olduğunu teyit etse de belirli bir zaman aralığı vermekten kaçındı.

ABD Başkanı Donald Trump pazar günü sosyal medya platformu olan Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda Rusya ve Ukrayna'nın bu hafta bir anlaşma yapmasını umduğunu söyledi.

Peskov çatışmaya barışçıl çözüm bulmaya yönelik çabaların ve devam eden müzakerelerin gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak bilgi sızıntıları konusunda uyarıda bulundu.

"Başkan Putin ve Rus tarafı barışçıl çözüme açık ve Amerikan tarafıyla işbirliğine devam ediyor" diyen Peskov, Moskova'nın devam eden bu çabaların sonuç vermesini umduğunu ifade etti.