Rusya: Ukrayna konusunda belirlenen hedeflerin tamamına ulaşmadık

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konusunda belirlenen hedeflerin tamamına ulaşmadıklarını belirterek, "Şimdi her şey Kiev yönetiminin eylemlerine bağlı." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna konusunda belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Hedeflerin birçoğuna ulaşılmadı. En önemli hedefimiz, Ukrayna'nın doğusunda yaşayan ve ölüm tehlikesi altında bulunan insanların güvenliğini sağlamak. Ancak hedeflerin tamamına ulaşılamadı. Bu nedenle de (Ukrayna'da) özel askeri operasyon devam ediyor." şeklinde konuştu.

Peskov, diğer yandan Ukrayna krizinin diplomatik çözümüne açık olduklarını dile getirerek, "Bu yönde çalışmalar sürüyor. Her halükarda, Rusya'nın çıkarları güvence altına alınacak. Barışın sağlanması yönündeki girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bu konudaki pozisyonumuz net ve tutarlı. Şimdi her şey Kiev yönetiminin eylemlerine bağlı." ifadelerini kullandı.

Rusya Dış İstihbarat Servisinin (SVR), İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planladığı yönündeki iddiasına değinen Peskov, bunun Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması için tehlikeli olduğunu belirtti.

Peskov, "Bu, uluslararası hukukun norm ve ilkelerini açıkça ihlal ediyor. Bu bilgiyi devam eden müzakereler sürecinde dikkate alacağız. Bu, potansiyel olarak son derece tehlikeli bir bilgi." değerlendirmesinde bulundu.

Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin bir sonraki müzakere turunun tarihi konusunda henüz mutabık kalınmadığını söyledi.

Sözcü Peskov, Rusya ile ABD arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde Yeni START Antlaşması (Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması) ile ilgili müzakerelerin yapıldığı yönündeki haberleri yorumsuz bıraktı.