Haberler

Rusya: Ukrayna konusunda belirlenen hedeflerin tamamına ulaşmadık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerinin büyük kısmına ulaşamadıklarını belirtirken, artık her şeyin Kiev yönetiminin eylemlerine bağlı olduğunu ifade etti. Ukrayna krizinin diplomatik çözümüne açık olduklarını sözlerine ekledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konusunda belirlenen hedeflerin tamamına ulaşmadıklarını belirterek, "Şimdi her şey Kiev yönetiminin eylemlerine bağlı." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna konusunda belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Hedeflerin birçoğuna ulaşılmadı. En önemli hedefimiz, Ukrayna'nın doğusunda yaşayan ve ölüm tehlikesi altında bulunan insanların güvenliğini sağlamak. Ancak hedeflerin tamamına ulaşılamadı. Bu nedenle de (Ukrayna'da) özel askeri operasyon devam ediyor." şeklinde konuştu.

Peskov, diğer yandan Ukrayna krizinin diplomatik çözümüne açık olduklarını dile getirerek, "Bu yönde çalışmalar sürüyor. Her halükarda, Rusya'nın çıkarları güvence altına alınacak. Barışın sağlanması yönündeki girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bu konudaki pozisyonumuz net ve tutarlı. Şimdi her şey Kiev yönetiminin eylemlerine bağlı." ifadelerini kullandı.

Rusya Dış İstihbarat Servisinin (SVR), İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planladığı yönündeki iddiasına değinen Peskov, bunun Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması için tehlikeli olduğunu belirtti.

Peskov, "Bu, uluslararası hukukun norm ve ilkelerini açıkça ihlal ediyor. Bu bilgiyi devam eden müzakereler sürecinde dikkate alacağız. Bu, potansiyel olarak son derece tehlikeli bir bilgi." değerlendirmesinde bulundu.

Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin bir sonraki müzakere turunun tarihi konusunda henüz mutabık kalınmadığını söyledi.

Sözcü Peskov, Rusya ile ABD arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde Yeni START Antlaşması (Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması) ile ilgili müzakerelerin yapıldığı yönündeki haberleri yorumsuz bıraktı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Pedofil milyarderin uçağı bakın hangi ülkede bulundu

"İstismar" uçağı bakın hangi ülkede bulundu! İçi de hayli ürkütücü
Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Muhabirin lokantadaki zor anları! Şekilden şekile girdi
Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi! Ülkeyi ihya edecek dev rezerv

Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi! Her yerden fışkırıyor
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket

Görüntüdeki isim: İrfan Can! Yaptığıyla maçın önüne geçti
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'nin beraberliği sonrası çarpıcı yorum: Stadı başka yere taşıyın

Fenerbahçe maçı sonrası söyledikleri görülmemiş cinsten