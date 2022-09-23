Kremlin: 'Ukrayna bölgelerinin Rusya'ya katılımı hızlı olacak'

Ukrayna-Rusya Savaşı devam ederken taraflardan sık sık savaşın gidişatına yönelik açıklamalar geliyor. Son olarak Kremlin'den yapılan açıklamada Ukrayna'daki bölgelerin Rusya'ya katılmalarıyla ilgili sürecin "hızlı" işleyeceği duyuruldu.

Başladığı 24 Şubat tarihinden bugüne tüm şiddeti ile devam eden Rusya- Ukrayna Savaşı, dünya dengelerini alt üst etmeye devam ederken tarafların açıklamaları da dünya gündeminde yer almaya devam ediyor. Savaşın ilerleyişi hakkında açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da Donbas ve bazı bölgelerde yapılan referandumların ardından Rusya'ya katılmalarıyla ilgili sürecin "hızlı" şekilde ilerleyeceğini ifade eden açıklamalar yaptı.

Peskov, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için bugün başlayan referandumları değerlendirdi.

Peskov: "Çok hızlı olacağından eminim"

Referandumların, Rusya'ya katılma kararıyla sonuçlanması halinde söz konusu bölgelerin korunacağını anlatan Peskov, Ukrayna'nın bölgeleri tekrar ele geçirme girişimlerinin "Rusya'ya yapılmış saldırı" olarak değerlendirileceğini belirtti.

Peskov, referandum sonuçlarına göre bölgelerin Rusya'ya katılmalarıyla ilgili sürecin, yönetim kademesinde hızlı şekilde ilerleyeceğini vurgulayarak, "Bu sürecin çok hızlı olacağından eminim." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, sonuçlarını destekleyeceklerini belirttiği referandumlar, 27 Eylül'e kadar sürecek. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, referandum kararlarına tepki göstererek, "Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek." ifadesini kullanmıştı.