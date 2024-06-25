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Kremlin, UCM'nin Rus yetkililere yönelik yakalama kararını tanımıyor

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov hakkındaki yakalama kararını tanımadıklarını bildirdi. Rusya Güvenlik Konseyi de karara ilişkin yazılı açıklama yaparak, UCM'nin yetki alanının Rusya'yı kapsamadığını ve bu kararın boş olduğunu belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov hakkındaki yakalama kararını tanımadıklarını bildirdi.

Peskov, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, UCM'nin Şoygu ve Gerasimov hakkında yakalama kararı almasını değerlendirdi.

Kararı "saçma" olarak niteleyen Peskov, "Bu mahkemenin yetkisini tanımıyoruz. Kararlarını meşru bulmuyoruz. İşbirliği konusunda çok az imkan görüyoruz." dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi de karara ilişkin yazılı açıklama yaparak, "UCM'nin yetki alanı Rusya'yı kapsamadığı ve Batı'nın ülkemize karşı yürüttüğü hibrit savaşın bir parçası olarak alındığı için bu sadece boş bir karardır." denildi.

UCM'den yapılan açıklamada, Şoygu ve Gerasimov hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suça karıştıkları gerekçesiyle yakalama kararı verildiği bildirilmişti.

UCM, Mart 2023'te de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

Rusya İçişleri Bakanlığı da UCM Başsavcısı Karim Khan hakkında arama kararı çıkartmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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