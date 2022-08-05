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Kremlin: Türkiye'nin Suriye konusunda güvenlikle ilgili "meşru" endişeleri var

Kremlin: Türkiye'nin Suriye konusunda güvenlikle ilgili 'meşru' endişeleri var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Suriye konusunda güvenlikle ilgili "meşru" endişelerinin olduğunu ve bunları dikkate aldıklarını söyledi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Suriye konusunda güvenlikle ilgili "meşru" endişelerinin olduğunu ve bunları dikkate aldıklarını söyledi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de gerçekleştireceği görüşme öncesi açıklamalarda bulundu.

Görüşmede, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin ele alınıp alınmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Burada konuşulacak bir şey yok. Sözleşme çalışıyor ve bu sözleşme çok hem de çok önemli." dedi.

"Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde olası operasyon düzenlemesi Rusya'yı endişelendiriyor mu?" sorusunu cevaplayan Peskov, bu konunun görüşmede ele alınacağını söyledi.

Peskov, "Türkiye'nin güvenlikle ilgili meşru endişeleri var ve bunları dikkate alıyoruz. Ancak, Suriye'deki durumu istikrarsızlaştıracak ayrıca toprak ve siyasi bütünlüğüne tehdit oluşturacak eylemlere izin verilmemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Dmitriy Peskov, Erdoğan ile Putin'in görüşmesinin ardından basın toplantısı planlanmadığını söyledi.

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

Dmitriy Peskov Türkiye Kremlin Suriye Güncel Haberler

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