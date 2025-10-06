Kremlin, Trump'ın Yeni START Açıklamasını Memnuniyetle Karşılıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (New START) ile ilgili açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin güncel konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump'ın, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'na bir yıl daha uyma teklifinin iyi bir fikir olduğu" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Bu açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, ABD'nin Putin'in inisiyatifini desteklediğini düşünmek için olanak sağlıyor." dedi.

Peskov, bu konuda ABD'den diplomatik kanallar üzerinden sinyal almadıklarını belirtti.

Ukrayna'nın, "Çin'in Rusya'ya uydu keşif verileri sağladığı" yönündeki iddiasını da değerlendiren Peskov, Rusya'nın Ukrayna'yla ilgili askeri hedeflerin yerine getirilmesi için gerekli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Sözcü Peskov, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, "son haftalarda Almanya'da görülen insansız hava araçları (İHA) uçuşlarının arkasında Rusya'nın olduğunu tahmin ettikleri" yönündeki açıklamasına dair, "İHA'larla ilgili olay tuhaf. Rusya'yı bu konuda suçlamak için herhangi bir gerekçe yok." ifadelerini kullandı.

New START Antlaşması

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşmaları'nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki "New START" Antlaşması, Washington ile Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma niteliğini taşıyor.

Uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiren antlaşmanın süresi, Şubat 2026'da sona eriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eylülde ABD ile yapılan New START Antlaşması'na süresinin bitiminden itibaren bir yıl boyunca uyma teklifinde bulunarak, "Bu, ancak ABD'nin de benzer şekilde hareket etmesi ve mevcut caydırıcılık potansiyellerin dengesini bozacak adımlar atmaması halinde uygulanabilir." ifadelerini kullanmıştı.