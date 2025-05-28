Kremlin, Trump'ın Ukrayna Meselesinde Yetersiz Bilgilendirildiğini Açıkladı

Kremlin, Trump'ın Ukrayna Meselesinde Yetersiz Bilgilendirildiğini Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'nın Rus şehirlerine yönelik saldırıları hakkında yeterince bilgilendirilmediğini ifade etti. Uşakov, Trump'ın yalnızca Rusya'nın tepki göstermesiyle ilgili bilgi aldığını belirtti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'nın Rus şehirlerine saldırıları konusunda bilgilendirilmediğini söyledi.

Uşakov, Trump'ın son dönemde Rusya'ya yönelik artan eleştirilerini, Rus devlet kanalı Rossiya 1'e değerlendirdi.

Trump'ın açıklamalarını yakından takip ettiklerini anlatan Uşakov, "Birçok açıdan, Trump'ın Ukrayna-Rusya çatışması bağlamında gerçekte neler olduğu konusunda yeterince bilgilendirilmediği sonucuna varıyoruz." diye konuştu.

Uşakov, Ukrayna'nın son dönemde Rusya'ya yönelik saldırılarını artırdığını belirterek "Trump'a özellikle, Ukrayna'nın barışçıl Rus şehirlerine karşı gerçekleştirdiği kitlesel terörist saldırıların sıklığının artması hakkında bilgi vermiyorlar." dedi.

Trump'ın yalnızca Rusya'nın saldırılara verdiği karşılıklar konusunda bilgilendirildiğini kaydeden Uşakov, "Dahası, Trump sadece askeri altyapı tesislerini vurduğumuzu tam olarak anlamıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İtirafçı olan ortağından İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar

Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı

İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı! Son uçağı da imha ettiler
Fuhuş operasyonunda 107 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı

Sınır kentimizden fuhuş için Türkiye'ye giren 107 kadın yakalandı
Görüntüleri ortaya çıktı! Yarıda kalan maçtaki olay anonsu belediye başkanı yapmış

Yarıda kalan maçtaki olay anonsu Belediye Başkanı yapmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Okan Buruk ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia

Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

Bıçak altına yatmıştı! Yeni haber geldi
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
Kimya babrikasında şiddetli patlama: 5 ölü, 6 yaralı

Kimya babrikasında şiddetli patlama: 5 ölü, 6 yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.