Kremlin: Trump’ın Ukrayna Barışı Açıklamaları Yakından Takip Ediliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna barışına dair ilerleme kaydedilemediği yönündeki açıklamalarını takip ettiklerini belirtti. Peskov, Putin ve Trump arasında bir görüşme yapılmasının gerektiğini vurguladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna barışı konusunda "hiçbir ilerleme kaydedemediğini" belirten ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'daki hedeflere diplomasi yoluyla ulaşmayı önceliklendirdiği konusunda Trump'ı bilgilendirdiğini anlatan Peskov, "Bu mümkün olana kadar özel askeri operasyonumuza devam edeceğiz. Putin ayrıca üçüncü tur doğrudan müzakereler için tarih konusunda uzlaşı beklediğimizi bildirdi." diye konuştu.

Peskov, Trump'ın görüşmenin ardından yaptığı "Ukrayna barışı konusunda hiçbir ilerleme kaydedemediği" açıklamasını değerlendirerek, "Elbette Trump'ın yaptığı açıklamaları yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Putin ile Trump arasında bir görüşme yapılması gerektiğini dile getiren Peskov, "Bu konuda bir anlayış var ve iki başkan da bu konuda niyetli olduklarını söyledi. Ancak böyle bir görüşmeye iyi bir şekilde hazırlanılması gerekir." dedi.

Rusya'nın Afganistan yönetimini resmen tanıyan ilk ülke olmasına ilişkin konuşan Peskov, Putin'in Afganistan yönetimiyle görüşmesinin şimdilik planlar dahilinde bulunmadığını bildirdi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
Acun Ilıcalı'ya transfer yasağı! Hull City bu karar sonrası harekete geçti

İngiltere'den Acun'u yıkan haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu'nun simgesi 60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti

60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.