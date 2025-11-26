Kremlin Sözcüsünden Ukrayna Krizi Açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tarafların, Ukrayna krizinin çözümü konusunda anlaşmaya yakın olduğunu söylemek için erken olduğunu belirtti.

Peskov, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Ukrayna ile ilgili barış planı konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya gideceğini bildirdiğine dikkati çeken Peskov, "Bu temasların tarihi belirlendiğinde bildireceğiz." diye konuştu.

Peskov, Trump'ın, "tarafların Ukrayna konusunda anlaşmaya yakın olduğu" yönündeki açıklamasına ilişkin ise "Bunu söylemek için henüz çok erken." ifadesini kullandı.

Batı basınında, Witkoff'un Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ile 14 Ekim'de yaptığı telefon görüşmesinin sızmasını değerlendiren Peskov, bu konunun abartılmaması gerektiğini belirterek, "Ancak ABD dahil çeşitli ülkelerde, barış eğilimlerini baltalamaya çalışacak çok sayıda insan var." dedi.