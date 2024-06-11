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Kremlin Sözcüsü: Rusya'ya karşı düşmanlıklar kışkırtılıyor

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'da Rusya'ya karşı düşmanlıkların her gün kışkırtıldığını belirterek, bu yüzden nükleer kuvvetlerin tatbikat yapmasının ve savaş hazırlığının sürdürülmesinin önemli olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'da Rusya'ya karşı düşmanlıkların her gün kışkırtıldığını belirterek, bu yüzden nükleer kuvvetlerin tatbikat yapmasının ve savaş hazırlığının sürdürülmesinin önemli olduğunu söyledi.

Peskov, gazetecilere Rusya'nın Belarus ile stratejik olmayan nükleer silah tatbikatının ikinci aşamasını başlatmasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Avrupa kıtasında durumun oldukça gergin olduğuna dikkati çeken Peskov, "Her gün Avrupa başkentlerinin ve Washington'un eylemleri ve kararlarıyla Rusya'ya karşı yeni düşmanlıklar kışkırtılıyor. Provokasyon her gün yaşanıyor. Dolayısıyla elbette bu tür tatbikatlar ve savaş hazırlığının sürdürülmesi bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Genel olarak tatbikatı "normal uygulama" olarak nitelendiren Peskov, "Belli silah türleri varsa, o zaman silahlı kuvvetlerin savaşa hazırlığını uygun seviyede tutması ve tatbikat yapması gerekir." diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla Belarus ordusu ile stratejik olmayan nükleer kuvvetlerin tatbikatının ikinci aşamasına geçildiğini bildirmişti.

Bakanlık, 21 Mayıs'ta ülkenin Güney Askeri Bölgesi'nde stratejik olmayan nükleer silahların kullanımına yönelik tatbikat başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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