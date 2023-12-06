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Kremlin Sözcüsü: Rusya, Ukrayna'da siyasi ve diplomatik yolları tercih ediyor

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile ilgili hedeflerine önce siyasi ve diplomatik yollardan ulaşmayı tercih ettiğini, Batı ve Kiev'in bu yöntemleri reddetmesi halinde ise 'özel askeri operasyonun süreceğini' söyledi. Yardım ve müzakere konusunun birbiriyle ilgisi olmadığını belirten Peskov, hedeflere ulaşmak için siyasi ve diplomatik yolların tercih edildiğini vurguladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile ilgili hedeflerine önce siyasi ve diplomatik yollardan ulaşmayı tercih ettiğini, Batı ve Kiev'in bu yöntemleri reddetmesi halinde ise "özel askeri operasyonun süreceğini" söyledi.

Peskov, gazetecilerin, Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı yardımı azaltmasını hesaba katarak Kiev'in Moskova'ya müzakere teklifinde bulunup bulunmadığına yönelik sorusunu cevapladı.

Yardım ve müzakere konusunun birbiriyle ilgisi olmadığına dikkati çeken Peskov, "Bir kez daha tekrar ediyorum, bizim için esas olan hedeflerimize ulaşmaktır. Elbette bu hedeflere siyasi ve diplomatik yollardan ulaşmak tercih edilir. Batı ve Ukraynalılar bu yöntemleri reddettiğinde o zaman özel askeri operasyon devam eder." ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi, Ukrayna'ya yardım için Kongre'den ek bütçe talep etmiş, söz konusu yardımın onaylanması belirsizliğini sürdürürken bu yardıma bazı itiraz sesleri de yükselmişti. ABD basınında, Ukrayna ve Rusya'nın gizli bir şekilde müzakereler yürüttüğü iddiaları da gündeme gelmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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