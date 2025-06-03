Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna ile Müzakerelerde Hızlı Sonuç Beklemek Yanlış

Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna ile Müzakerelerde Hızlı Sonuç Beklemek Yanlış
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul'daki Ukrayna müzakereleri hakkında açıklamalarda bulundu. Peskov, önemli anlaşmaların yapıldığını belirtirken, hızlı sonuç beklemenin doğru olmadığını ifade etti. Ayrıca, Zelenskiy'nin açıklamalarını 'talihsiz' olarak nitelendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile İstanbul'da dün gerçekleşen müzakerelerden hızlı alınacak kararlar beklemenin doğru olmayacağını belirterek, "Aynı zamanda önemli anlaşmalara varıldı ve çalışmalar devam ediyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme dair çeşitli sorularını yanıtladı.

Ukrayna'nın, 1 Haziran'da Rusya'daki bazı asker üslere yönelik insansız hava aracı saldırılarını değerlendiren Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırılara ilişkin gerçek zamanlı bilgilendirme aldı." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu memorandumla ilgili konuşan Peskov, "Çok sayıda çözüm seçeneğini özetleyen birçok hüküm içeriyor. Her şey çatışmanın temel nedenlerinden kurtulmayı ve onu sürdürülebilir bir çözüm yoluna sokmayı amaçlıyor." sözlerini sarf etti.

Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yakın zamanda bir görüşme olasılığını değerlendiren Peskov, "Açıkçası, yakın gelecekte pek olası değil. Putin en üst düzeyde temaslara hazır olduğunu ancak temasların teknik düzeyde yapılacak anlaşmaların bir sonucu olması gerektiğini vurguluyor." diye konuştu.

Dmitriy Peskov, İstanbul'da dün yapılan Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin de "Bazı hızlı kararlar veya atılımlar beklemek yanlış olur. Aynı zamanda önemli anlaşmalara varıldı ve çalışmalar devam ediyor. Bu anlaşmalar uygulanacaktır." bilgisini paylaştı.

Zelenskiy'nin dünkü müzakerelerin ardından yaptığı açıklamaları ise "talihsiz" şeklinde nitelendiren Peskov, "Bu açıklamalar müzakere ruhuna uygun değildir." dedi.

Peskov, Rusya'nın Ukrayna konusunda vereceği tavizlerin ise müzakerelerin konusu olduğunu ve kamuoyuna açıklanamayacağını söyledi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem de Ege'de
Marmaray'daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti

Marmaray'daki darp olayında okların yönünü değiştirecek ifade
CHP lideri Özel, 'Koç' üzerinden emekli maaş hesabı yaptı

"Koç" üzerinden maaş hesabı yaptı
Kremlin: Putin, Trump ve Zelenski arasında bir görüşme olası değil

Kremlin'den umutları suya düşüren açıklama! Kapıları resmen kapattılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti

Kim ne kadar maaş alacak! İşte son rakamlar
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü

Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin

Nihat Kahveci Aziz Yıldırım'a fena salladı
Zincir markette skandal! Tavukları güneşin altında beklettiler

Yine bir zincir market yine skandal
İzmir'deki grev 6. gününde! Cemil Tugay'la grevdeki işçiler arasında bordro savaşı

Başkan Cemil Tugay'la grevdeki işçiler arasında bordro savaşı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.