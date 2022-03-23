Kremlin Sözcüsü Peskov: "(Ukrayna'da NATO barış gücü konumlandırılması ihtimali) Bu son derece pervasız ve tehlikeli bir karar olacaktır" - Haberler

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Kremlin Sözcüsü Peskov: "(Ukrayna'da NATO barış gücü konumlandırılması ihtimali) Bu son derece pervasız ve tehlikeli bir karar olacaktır"

AA - Emre Gürkan Abay - Güncel
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Kremlin Sözcüsü Peskov:

Kremlin Sözcüsü Peskov: "(Ukrayna'da NATO barış gücü konumlandırılması ihtimali) Bu son derece pervasız ve tehlikeli bir karar olacaktır"

Kremlin Sözcüsü Peskov: "( Ukrayna'da NATO barış gücü konumlandırılması ihtimali) Bu son derece pervasız ve tehlikeli bir karar olacaktır"

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Kremlin, Ukrayna, Güncel, Haberler

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