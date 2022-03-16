Kremlin Sözcüsü Peskov: "(Ukrayna'da İsveç gibi tarafsız devlet oluşturulması fikri) Bunun bir uzlaşma seçeneği olacağına inanıyoruz."
AA - Emre Gürkan Abay - Güncel
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Kremlin Sözcüsü Peskov: "(Ukrayna'da İsveç gibi tarafsız devlet oluşturulması fikri) Bunun bir uzlaşma seçeneği olacağına inanıyoruz.
Kremlin Sözcüsü Peskov: "( Ukrayna'da İsveç gibi tarafsız devlet oluşturulması fikri) Bunun bir uzlaşma seçeneği olacağına inanıyoruz."
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Emre Gürkan Abay - Güncel