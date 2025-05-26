Kremlin Sözcüsü Peskov Türkiye'ye Müzeakere Katkısı İçin Minnettar

Kremlin Sözcüsü Peskov Türkiye'ye Müzeakere Katkısı İçin Minnettar
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerde Türkiye'nin sağladığı katkılara minnettar olduklarını belirtti. Peskov, yeni müzakerelerin yapılması için hazırlık yapılması gerektiğini de ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelere sağladığı katkılardan dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Türkiye'nin Ukrayna krizindeki arabuluculuk rolünü değerlendiren Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereleri hatırlatarak, "Türkiye'ye İstanbul'daki müzakereler için sağladığı ideal koşullardan dolayı minnettarız." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşeceğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edileceğini kaydeden Peskov, görüşmelerde Ukrayna krizinin ele alınacağı bilgisini paylaştı.

"İstanbul'da sağlanan anlaşmaları uygulamaya devam edeceğiz"

Dmitriy Peskov, Ukrayna ile yeni tur müzakerelerin ne zaman ve nerede gerçekleşeceğinin belirsiz olduğunu ancak bunun için hazırlıkların yapılması gerektiğini belirtti.

İstanbul'daki müzakerelerde sağlanan anlaşmaları uygulamaya devam edeceklerini dile getiren Peskov, barış anlaşmasına ilişkin memorandum üzerindeki çalışmaların sürdüğünü fakat taslağın henüz Ukrayna'ya iletilmediğini kaydetti.

Peskov, Ukrayna ordusunun son günlerde Rus topraklarına yönelik insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırı girişimleriyle ilgili, "Bu girişimler sürüyor. Buna karşı önlemler almak zorundayız. Putin, Rusya'nın güvenliğini sağlamak için gerekeni yapıyor." dedi.

Rus ordusunun son günlerde Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılarına dikkati çeken Peskov, bunun Kiev'in İHA saldırılarına cevap olduğunu vurguladı.

"Trump'ın Rusya ile ilgili açıklamaları duyusal aşırı yüklenme"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, birçok kişiyi gereksiz yere öldürmekle suçladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için kullandığı "Tamamen çıldırdı." ifadesini değerlendiren Peskov, bu açıklamayı "duyusal aşırı yüklenme" olarak nitelendirdi.

Sözcü Peskov, ABD tarafının Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere sürecinin yeniden başlatılması için çaba gösterdiğini belirterek, "Bu, çok önemli bir başarı. Bu nedenle Amerikalılara ve Trump'a minnettarız." dedi.

İngiltere Başbakanı'nın evinin kundaklanmasının arkasında Rusya'nın bulunduğuna yönelik iddiaları değerlendiren Peskov, bunların asılsız ve temelsiz olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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