Peskov: "Rusya, Bucha'daki insanların ölümüne sebep olduğu yönündeki iddiaları reddediyor"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Bucha kentinde, Rus ordusu tarafından sivillerin öldürüldüğüne yönelik iddiaları reddederek, "Rusya, Bucha'daki insanların ölümüne sebep olduğu yönündeki iddiaları reddediyor ve bu konu uluslararası düzeyde tartışılmalı" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın Bucha kentinde sivillerin toplu bir şekilde ve işkenceyle öldürüldüğü iddialarına Kremlin'den yalanlama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, "Rusya, Bucha'daki insanların ölümüne sebep olduğu yönündeki iddiaları reddediyor. Konular uluslararası düzeyde tartışılmalı. Bu konu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BM) toplantısında ele alınmalı. Bu girişimin engellendiğini biliyoruz. Diplomatlarımız bu konunun Güvenlik Konseyi'nin gündemine taşınması için yoğun çaba gösterecek. Bu ciddi bir konu" ifadelerini kullandı.

Dünya liderlerine de çağrı yapan Peskov, "Liderlere Bucha ilgili şüpheyle yaklaşması çağrısı yapıyoruz. Durum kesinlikle ciddi ve burada özellikle birçok uluslararası liderin açıklama yapmak için acele etmemelerini, suçlamalarda bulunmamalarını, ancak yine de çeşitli kaynaklardan bilgi talep etmelerini, en azından argümanlarımızı dinlemelerini istiyoruz.

Ukrayna tarafından ortaya çıkarılan görüntülerin güvenilirliğine de şüpheyle yaklaştıklarını belirten Peskov, "Bu materyallere güvenilemez. Rusya Savunma Bakanlığı birçok sahte görüntüyü ortaya çıkardı. Gerçekler, olayların tarih kronolojisine göre bu görüntülerin güvenilirliği lehinde değil" şeklinde konuştu.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel