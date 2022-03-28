Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus ve Ukraynalı heyetlerin bugün Türkiye'ye gideceklerini belirterek, "Yüz yüze görüşmelere başlanmasına karar verilmesi... - Haberler

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus ve Ukraynalı heyetlerin bugün Türkiye'ye gideceklerini belirterek, "Yüz yüze görüşmelere başlanmasına karar verilmesi...

AA - Ali Cura - Güncel
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus ve Ukraynalı heyetlerin bugün Türkiye'ye gideceklerini belirterek,

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus ve Ukraynalı heyetlerin bugün Türkiye'ye gideceklerini belirterek, "Yüz yüze görüşmelere başlanmasına karar verilmesi bile başlı başına önemlidir" dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus ve Ukraynalı heyetlerin bugün Türkiye'ye gideceklerini belirterek, "Yüz yüze görüşmelere başlanmasına karar verilmesi bile başlı başına önemlidir" dedi.

AA / Ali Cura - Güncel

Kremlin, Türkiye, Rus, Güncel, Haberler

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