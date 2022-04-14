Kremlin Sözcüsü Peskov: "Putin, Zelenskiy'le görüşme ihtimalini reddetmiyor" - Haberler

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Kremlin Sözcüsü Peskov: "Putin, Zelenskiy'le görüşme ihtimalini reddetmiyor"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Putin, Zelenskiy'le görüşme ihtimalini reddetmiyor'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşme ihtimalini reddetmediğini ancak uygun koşulların da oluşmadığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşme ihtimalini reddetmediğini ancak uygun koşulların da oluşmadığını belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin görüşme ihtimali gündemdeki yerini koruyor. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin - Zelenskiy görüşmesine dair, "Bu konuda esas itibariyle yeni bir gelişme yok. Müzakerelerde Başkanın (Putin'in) prensipte böyle bir görüşmeyi asla reddetmediğini ancak bunun için uygun koşulların anlaşma metninin oluşturulması gerektiğini ilettik" dedi.

Ukrayna ile Rusya arasında çevrimiçi olarak devam eden müzakerelerin yüz yüze formata dönüştürülüp dönüştürülmeyeceği ile ilgili soruyu da yanıtlayan Peskov, "Hayır. Henüz böyle bir şey yok" karşılığını verdi.

Müzakerelerin yüz yüze sürmesi durumunda nerede yapılması gerektiği ile ilgili soruya cevap veren Peskov, "Bizim bakış açımıza göre Belarus elbette müzakereler için mükemmel bir yer olacaktır. Ancak bunun için Ukrayna tarafının düşüncesine ihtiyaç olduğunu biliyorsunuz" dedi.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin, Zelenskiy'le görüşme ihtimalini reddetmiyor

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Dmitriy Peskov, Ukrayna, Kremlin, Rusya, Politika, Güncel, Haberler

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