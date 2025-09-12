Kremlin Sözcüsü Peskov: Müzakerelerde Duraklama Var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile Rusya heyetleri arasındaki müzakereler hususunda bir duraklama olduğunu belirterek, pembe gözlüklerle müzakere sürecinin anında sonuç vermesinin beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Peskov, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalar yaptı.

Ukrayna ile müzakerelerin çıkmaza girip girmediğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Peskov, "Elbette, pembe gözlüklerle bakıp müzakere sürecinin anında sonuç vermesini bekleyemeyiz." dedi.

Sözcü Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın, başlangıçta hızlı bir çözüm olasılığını düşündüğünü ancak daha sonra bunun için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu fark ettiğini söylediğini hatırlattı.

Rusya'nın Ukrayna'da bir çözüme hazır olduğunu vurgulayan Peskov, "Rus tarafı, barışçıl diyalog yolunu izlemeye ve çatışmayı çözmenin yollarını aramaya hazır. Ancak Avrupalıların (bu sürece) müdahale ettiği bir gerçek. Bu herkes için bir sır değil." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna müzakere heyetleri arasında temasların sürüp sürmediğine ilişkin bir soruya Peskov, "İletişim kanalları mevcut, kuruldu. Müzakerecilerimiz bu kanallar aracılığıyla iletişim kurma olanağına sahip ancak şimdilik bir duraklama söz konusu." yanıtını verdi.

Polonya'nın, Rusya ve Belarus'un ortaklaşa düzenlediği Zapad-2025 tatbikatları nedeniyle Belarus ile sınırını kapatma kararını yorumlayan Peskov, Batı Avrupa, Rusya'ya düşmanca bir tavır takındığı için Polonya gibi söz konusu ülkelerin duygusal tepki verdiğini dile getirdi.

Peskov, "Rusya hiçbir zaman kimseyi tehdit etmedi. Avrupa ülkelerini de tehdit etmiyor. Askeri altyapısıyla Avrupa'ya doğru ilerleyen Rusya değildi. Barış ve istikrarın değil, çatışmanın aracı olan NATO'nun bir parçası olan Avrupa, sürekli olarak sınırlarımıza doğru ilerledi." diye konuştu.