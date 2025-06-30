Kremlin Sözcüsü Peskov: Müzakere Tarihinin Netleşmesini Bekliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Ukrayna arasında üçüncü tur müzakere tarihinin en kısa zamanda netleşmesini beklediklerini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Ukrayna arasında üçüncü tur müzakerenin ne zaman düzenleneceği yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Bunun en kısa zamanda netleşmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Sırbistan'daki protesto gösterilerine değinen Peskov, Sırbistan'a dışarıdan büyük baskı yapıldığını belirterek, "Orada renkli devrimleri kışkırtmak için kullanılan teknolojilerin devreye sokulduğunu göz ardı etmemek lazım." dedi.

Peskov, Sırbistan yönetiminin en kısa zamanda düzeni sağlayacağı umudunu paylaştı.

Ermenistan'ın geçen yıl Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'ndeki (KGAÖ) faaliyetlerini dondurduğuna dikkati çeken Peskov, bunun Ermenistan'ın egemen kararı olduğunu söyledi.

" Azerbaycan'da tüm Rus kültür etkinliklerinin iptal edilmesi üzücü"

Rus güvenlik güçlerinin Azerbaycanlılara yönelik şiddeti ve yargısız infazı nedeniyle Azerbaycan yönetiminin de tüm Rus kültür etkinliklerinin iptal edilmesini değerlendiren Peskov, bu kararın üzücü olduğunu belirtti.

Peskov, "Olanların sebebinin araştırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi önemli. Olanların kolluk kuvvetlerinin çalışmalarıyla bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Bu, böyle bir tepki için neden olamaz ve olmamalı." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bu konuda telefon görüşmesi yapması ihtimalini değerlendiren Peskov, "Böyle bir görüşme planlanmıyor, ancak gerektiğinde en kısa sürede gerçekleşebilir." dedi.

Olay

Rus Kolluk Kuvvetlerinin, 27 Haziran'da Rusya'nın Yekaterinburg kentinde Azerbaycanlılara yönelik operasyon düzenlediği bildirilmişti.

Operasyon esnasında 2 Azerbaycanlı hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı, 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Bununla ilgili olarak Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh, 28 Haziran'da Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrılmış, büyükelçiye tepki gösterilmişti.

Azerbaycan Kültür Bakanlığı, dün, Rus güvenlik güçlerinin Azerbaycanlılara yönelik şiddeti ve yargısız infazı nedeniyle Rusya'nın ülkedeki tüm kültürel etkinliklerinin iptal edildiğini duyurmuştu.