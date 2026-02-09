Haberler

Rusya: ABD'nin "boğma teknikleri" Küba'ya büyük zorluklar getiriyor

Güncelleme:
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Küba üzerindeki baskıcı politikalarının etkileriyle ilgili açıklamalarda bulunarak, durumu kötüleşen Küba'nın destek arayışında olduğunu belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Küba'daki durumun giderek kötüleştiğini belirterek "ABD'nin boğma teknikleri ülkeye büyük zorluklar getiriyor. Kübalı dostlarımızla bu sorunların çözümü veya olası bir destek sağlamak için görüşüyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD, Ukrayna ve Rusya arasında yürütülen müzakerelere ilişkin konuşan Peskov, bu konudaki çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Peskov, ABD'nin Küba konusunda attığı adımları değerlendirerek "Küba'da durum gerçekten kritik. Bunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Küba ile temas halinde olduklarının altını çizen Peskov, "ABD'nin boğma teknikleri ülkeye büyük zorluklar getiriyor. Kübalı dostlarımızla bu sorunların çözümü veya olası bir destek sağlamak için görüşüyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 30 Ocak'ta sınır güvenliği, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaret konularında telefonda görüşmüştü.

Donald Trump, 30 Ocak'ta, ulusal acil durum ilan eden ve Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden ithal edilen mallara gümrük vergisi uygulanmasına olanak tanıyan kararnameyi imzalamıştı.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.






