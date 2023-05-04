Kremlin Sözcüsü Peskov: "(Kremlin'e İHA saldırıları) Bu tür terör eylemlerine yönelik kararların Kiev'de değil Washington'da alındığını biliyoruz.

Kremlin Sözcüsü Peskov: "(Kremlin'e İHA saldırıları) Bu tür terör eylemlerine yönelik kararların Kiev'de değil Washington'da alındığını biliyoruz. Kiev kendisine söyleneni yapıyor"