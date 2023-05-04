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Kremlin Sözcüsü Peskov: '(Kremlin'e İHA saldırıları) Bu tür terör eylemlerine yönelik kararların Kiev'de değil Washington'da alındığını biliyoruz.

Kremlin Sözcüsü Peskov: "(Kremlin'e İHA saldırıları) Bu tür terör eylemlerine yönelik kararların Kiev'de değil Washington'da alındığını biliyoruz.

Güncel Haberler

Kremlin Sözcüsü Peskov: "(Kremlin'e İHA saldırıları) Bu tür terör eylemlerine yönelik kararların Kiev'de değil Washington'da alındığını biliyoruz.

Kremlin Sözcüsü Peskov: "(Kremlin'e İHA saldırıları) Bu tür terör eylemlerine yönelik kararların Kiev'de değil Washington'da alındığını biliyoruz. Kiev kendisine söyleneni yapıyor"

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

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